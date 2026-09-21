В Башкирии 500 предпринимателей проконсультированы по системе «Честный знак»

Предпринимателям помогли зарегистрироваться в системе, легализовать товарные остатки продукции и настроить электронный документооборот.

— Стабильный поток обращений, свыше 100 консультаций ежемесячно, позволил региону войти в первую десятку субъектов Российской Федерации по данному направлению. Это результат системной работы центра, которая помимо очных приемов включает организацию мероприятий и выездных встреч, — отметила министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина.

С начала года Центр помощи организовал 11 выездных мероприятий в Нефтекамск, Стерлитамак, Белорецк, Салават и Архангельский район. На выездных встречах эксперты разбирают реальные ситуации из практики разъясняют новые законодательные требования. Пример такой работы — подготовка отрасли к обязательной цифровой маркировке мёда, которая стартовала 1 сентября этого года. Местные производители уже начали процесс перехода.

Записаться на очную консультацию в центр помощи «Честный знак» можно по телефону Единой горячей линии: +7 (347) 224-99-99 (доб. 555), а также через сайт Центра «Мой бизнес». Специалист — Ксения Тихонова. Головной офис Центра «Мой бизнес» в г. Уфе расположен по адресу: улица Цюрупы, 75.

Фото: сайт правительства РБ