+23 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Экономика
21 Сентября , 11:16

Инвестиции в экономику Башкирии составили 900 миллиардов рублей

Итоги социально-экономического развития с 2019 по 2026 год подведены на заседании правительства, сообщает пресс-служба.

Правительство РБ.Правительство РБ.
Фото:Правительство РБ.

По словам первого вице-премьера — министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова, за семь лет федеральная поддержка экономики региона превысила 900 млрд рублей.

Впервые в истории инвестиции росли непрерывно, увеличившись в целом на 76,6 процента. Был реализован ряд ключевых проектов: созданы особая экономическая зона «Алга», экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Продвигались инициативы по созданию Евразийского экономического центра (ЕЭЦ), Специального административного района (САР). В регионе был создан ЦУР, обеспечено системное развитие Зауралья и северо-востока.

Была переформатирована работа по сопровождению инвестпроектов, был введен институт инвестчасов. На них было рассмотрено 837 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 1,7 трлн рублей и созданием 100 тысяч новых рабочих мест. Также был внедрен институт бизнес-шерифов в муниципалитетах.

Развиваются государственно-частное партнерство и бюджетное инвестирование. Инвестпортфель проектов ГЧП вырос более чем в 2,5 раза. В рамках республиканской адресной инвестиционной программы с объемом финансирования 179,7 млрд рублей введен в эксплуатацию 371 объект. Предпринимателям оказана поддержка на сумму 20,8 млрд рублей, их количество в республике увеличилось на 20 процентов.

Премьер-министр Андрей Назаров отметил масштабность проделанной работы и подчеркнул необходимость не снижать набранный темп.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru