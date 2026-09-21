Инвестиции в экономику Башкирии составили 900 миллиардов рублей

По словам первого вице-премьера — министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова, за семь лет федеральная поддержка экономики региона превысила 900 млрд рублей.

Впервые в истории инвестиции росли непрерывно, увеличившись в целом на 76,6 процента. Был реализован ряд ключевых проектов: созданы особая экономическая зона «Алга», экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций по эксплуатации беспилотных авиационных систем. Продвигались инициативы по созданию Евразийского экономического центра (ЕЭЦ), Специального административного района (САР). В регионе был создан ЦУР, обеспечено системное развитие Зауралья и северо-востока.

Была переформатирована работа по сопровождению инвестпроектов, был введен институт инвестчасов. На них было рассмотрено 837 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 1,7 трлн рублей и созданием 100 тысяч новых рабочих мест. Также был внедрен институт бизнес-шерифов в муниципалитетах.

Развиваются государственно-частное партнерство и бюджетное инвестирование. Инвестпортфель проектов ГЧП вырос более чем в 2,5 раза. В рамках республиканской адресной инвестиционной программы с объемом финансирования 179,7 млрд рублей введен в эксплуатацию 371 объект. Предпринимателям оказана поддержка на сумму 20,8 млрд рублей, их количество в республике увеличилось на 20 процентов.

Премьер-министр Андрей Назаров отметил масштабность проделанной работы и подчеркнул необходимость не снижать набранный темп.