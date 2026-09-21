Андрей Назаров: Мы доказали, что способны достигать самых амбициозных целей

Открывая заседание, Андрей Назаров отметил, что последние семь лет команде приходилось действовать в условиях постоянно меняющейся внешней конъюнктуры, требующей быстрых и нестандартных решений. Первым серьезным испытанием стала пандемия коронавируса. В рекордные сроки в республике были возведены четыре модульных клинико-инфекционных центра. Первый, под Уфой, построили за 55 дней, второй, в Стерлитамаке, — за 50. Этот проект получил высокую оценку Всемирной организации здравоохранения и был тиражирован в десяти российских регионах.

В тот период на поддержку бизнеса и населения было направлено 100 млрд рублей. Меры охватили свыше 60 тысяч предприятий и около 300 тысяч граждан.

С началом специальной военной операции перед правительством встали новые масштабные задачи: поддержка бойцов и их семей, помощь подшефным территориям. Несмотря на это, регион обеспечил устойчивость экономики, выполнил социальные обязательства и реализовал ключевые инфраструктурные проекты.

— Мы достигли стратегических целей, установленных в 2019 году, а в ряде случаев — со значительным опережением, — подчеркнул глава республиканского кабмина.

Базовым документом для работы стал указ главы Башкортостана от 2019 года № УГ-310 о стратегических направлениях развития до 2024 года. Ключевые показатели выполнены досрочно. Так, целевой объем валового регионального продукта в 2 трлн рублей был достигнут на три года раньше срока. Инвестиции в основной капитал, которые в 2019-м казались фантастическими — 500 млрд рублей в год, — также превысили план досрочно: уже в 2022 году показатель составил 519,5 млрд. А в прошлом году республика вышла на исторический максимум — более 852 млрд рублей капиталовложений.

Существенно улучшились позиции Башкирии в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Если в 2019 году регион занимал 16-е место, то сегодня он стабильно в тройке лидеров, а в 2026 году — на третьей строчке.

В структуре промышленности растет доля обрабатывающих производств — по итогам прошлого года она достигла почти 75%. Экономика региона становится более диверсифицированной и ориентированной на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. По числу созданных промышленных преференциальных территорий Башкирия входит в пятерку ведущих регионов страны.

За семь лет производство сельхозпродукции увеличилось на 10,8%. Республика укрепила статус одного из ведущих аграрных регионов и стабильно обеспечивает себя основными видами продовольствия.

Введено более 20 млн кв. метров жилья. Башкортостан традиционно в числе лидеров жилищного строительства (7-е место в РФ по итогам 2024 и 2025 годов).

В социальной сфере зарплаты выросли более чем вдвое: с 36 464,6 рубля в 2019 году до более 74 тысяч рублей в прошлом году (рост на 10%). За шесть месяцев 2026 года средняя зарплата увеличилась еще на 8,6%, составив 78 тысяч рублей. Уровень безработицы сократился почти втрое — до исторического минимума 1,6% в 2025 году, что ниже среднероссийского показателя.

Успешно реализованы мероприятия первой волны национальных проектов: с 2019 по 2026 год привлечено свыше 293 млрд рублей, включая более 208 млрд федеральных средств.

Андрей Назаров рассказал и о знаковых объектах, построенных в регионе. Среди них — Центр управления Республикой Башкортостан (самый большой в ПФО высокотехнологичный комплекс площадью более 6 тыс. кв. м), Дворец борьбы — один из крупнейших спортивных объектов Евразии, а также межвузовский студенческий кампус в Уфе, строительство которого курировал лично премьер-министр.

— Реализации многих проектов предшествовали решения, принятые на заседаниях правительства. С 2019 года у нас прошло 320 заседаний, 18 из них — в муниципалитетах, где мы обсуждали конкретные проблемы и находили пути их решения. Были и трудности, но мы не останавливались, не снижали темпов и работали на опережение. Сформировали прочную основу для дальнейшего развития республики, — отметил Андрей Назаров.

Завершая заседание, премьер-министр поблагодарил коллег за совместную работу.

— За всеми цифрами — огромный труд всей управленческой команды под руководством главы республики Радия Хабирова. Мы научились работать на опережение и доказали, что способны достигать самых амбициозных целей. Сегодня, когда наши бойцы на передовой делают все для победы, мы в тылу должны обеспечить им надежный фундамент — сильную, процветающую и устремленную в будущее республику, — подчеркнул он.

Подводя итоги семилетней работы, Андрей Назаров отметил, что достигнутые рубежи — хороший задел для нового этапа развития.

— Главная задача, поставленная семь лет назад, остается неизменной — сделать Башкирию лучшим регионом для жизни людей! — резюмировал премьер-министр.

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ.