+16 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Экономика
19 Сентября , 07:25

В Башкирии появятся новые механизмы привлечения молодых кадров в экономику

Между кадровым центром «Работа России» Республики Башкортостан и Полномочным представительством республики при президенте РФ заключено соглашение о сотрудничестве. Главная цель — развитие Центра кадровой стажировки.

В Башкирии появятся новые механизмы привлечения молодых кадров в экономикуВ Башкирии появятся новые механизмы привлечения молодых кадров в экономику
В Башкирии появятся новые механизмы привлечения молодых кадров в экономику

— Основная задача партнерства — создать эффективный социальный лифт для молодежи, обучающейся за пределами региона. Ежегодно сотни выпускников школ из Башкортостана поступают в ведущие столичные и зарубежные вузы, учатся в профильных медицинских и инженерных университетах, нередко остаются работать вдали от родного региона. Плотное сотрудничество с полпредством призвано переломить тенденцию оттока квалифицированных кадров и вернуть молодые таланты в республику, — отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова.

На единой цифровой платформе будут аккумулироваться заявки от крупнейших работодателей Башкирии. Студенты смогут проходить оплачиваемые производственные практики и стажировки, получая реальный опыт работы по специальности без отрыва от учебы.

Аппарат полпредства возьмет на себя роль связующего звена между студентами, их вузами и республикой. Для студентов организуют выездные стратегические сессии, дни открытых дверей ведущих корпораций на площадках Полномочного представительства республики в Москве.

Первые стажировки для студентов старших курсов запланированы уже на следующее лето.

Фото: сайт правительства РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru