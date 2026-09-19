В Башкирии появятся новые механизмы привлечения молодых кадров в экономику

— Основная задача партнерства — создать эффективный социальный лифт для молодежи, обучающейся за пределами региона. Ежегодно сотни выпускников школ из Башкортостана поступают в ведущие столичные и зарубежные вузы, учатся в профильных медицинских и инженерных университетах, нередко остаются работать вдали от родного региона. Плотное сотрудничество с полпредством призвано переломить тенденцию оттока квалифицированных кадров и вернуть молодые таланты в республику, — отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова.

На единой цифровой платформе будут аккумулироваться заявки от крупнейших работодателей Башкирии. Студенты смогут проходить оплачиваемые производственные практики и стажировки, получая реальный опыт работы по специальности без отрыва от учебы.

Аппарат полпредства возьмет на себя роль связующего звена между студентами, их вузами и республикой. Для студентов организуют выездные стратегические сессии, дни открытых дверей ведущих корпораций на площадках Полномочного представительства республики в Москве.

Первые стажировки для студентов старших курсов запланированы уже на следующее лето.

Фото: сайт правительства РБ