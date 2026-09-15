Завод в Башкирии переработает миллион тонн сахарной свёклы

В текущем году на Чишминском сахарном заводе планируют переработать более 940 тысяч тонн, сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Таким образом, ежесуточная производительность предприятия составит более 700 тонн сахара в сутки. Благодаря реализации инвестпроекта на заводе серьезно увеличились производственные мощности и позволяют перерабатывать до шести тысяч тонн свеклы в сутки.

Как отметил вице-премьер — министр сельского хозяйства региона Ильшат Фазрахманов, сезон уборки и переработки сахарной свеклы в Башкирии в этом сезоне начался раньше обычного.

— К 14 сентября в республике убрали четверть площадей с сахарной свеклой — это 10,3 тысячи гектара, — сказал министр. — Накопали почти 400 тысяч тонн корнеплодов при урожайности 382 центнера с гектара.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.