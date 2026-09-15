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Экономика
15 Сентября , 12:09

Намолот зерна в Башкирии приблизился к трём миллионам тонн

В республике завершается уборка зерновых и зернобобовых культур, работы проведены на 85 процентов площадей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

Намолот зерна в Башкирии приблизился к трём миллионам тоннНамолот зерна в Башкирии приблизился к трём миллионам тонн
Намолот зерна в Башкирии приблизился к трём миллионам тонн

Валовый намолот зерна составил 2 миллиона 940 тысяч тонн, средняя урожайность — 27,4 ц/га. Более 200 тысяч тонн зерна намолотили в Стерлитамакском районе, в Давлекановском, Кармаскалинском, Чекмагушевском и Аургазинском — более 140 тысяч тонн.

По словам главы регионального аграрного ведомства Ильшата Фазрахманова, в лидерах по урожайности зерновых культур хозяйства Чекмагушевского (43 ц/га) и Кармаскалинского (42,7 ц/га) районов. «Это результат их компетентности, эффективной работы на земле», — подчеркнул он.

Фото: Гузель КУДАШЕВА.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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