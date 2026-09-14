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Экономика
14 Сентября , 12:59

В Башкирию приедет бизнес-миссия из Беларуси

С 25 по 28 октября 2026 года в Уфе, на площадке Конгресс-холла «Торатау», в рамках форума «Россия-Беларусь» состоится реверсная многоотраслевая бизнес-миссия с участием белорусских компаний.

Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, на этот раз белорусские партнеры сами приезжают в Башкирию, чтобы встретиться с местными предпринимателями. Это уникальная возможность для башкирского бизнеса провести прямые B2B-переговоры.

«Беларусь стабильно входит в топ-7 ключевых торговых партнеров Башкортостана с долей 6,1% в общем товарообороте, при этом доля нашего экспорта в структуре взаимной торговли составляет 63,1%. Мы видим устойчивый рост поставок по целому ряду позиций. Реверсная бизнес-миссия станет логичным продолжением этой позитивной динамики», – считает министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева.

Для башкирских предпринимателей участие в бизнес-миссии – это шанс найти новых покупателей и партнеров в лице белорусского бизнеса, обсудить перспективные направления сотрудничества и укрепить свои позиции на внешних рынках. Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Контакты для участия: +7 (347) 246-83-92, +7 (987) 029-35-90 — Яна Мова (доступна во всех мессенджерах).

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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