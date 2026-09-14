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Экономика
14 Сентября , 18:58

На «Строительном часе» рассмотрели ход строительства школ на условиях концессии

Сегодня, 14 сентября, в Доме Республики глава Башкортостана Радий Хабиров провёл очередной «Строительный час». На нём, в частности, рассмотрели ход возведения школ в Уфе и Нефтекамске на основе государственно-частного партнёрства.

На «Строительном часе» рассмотрели ход строительства школ на условиях концессииНа «Строительном часе» рассмотрели ход строительства школ на условиях концессии
На «Строительном часе» рассмотрели ход строительства школ на условиях концессии

Речь идёт о трёх образовательных учреждениях вместимостью 1 225 мест каждое, которые строят в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола» (входит в корпорацию ВЭБ.РФ). Два объекта располагаются в Ленинском и Дёмском районах Уфы и один – в микрорайоне № 14 Нефтекамска.

В соответствии с графиками работ, учебные корпуса должны достроить в 2026 году. Заместитель генерального директора ООО «ПроШкола» Андрей Григоржевский сообщил, что проекты реализуют в запланированные сроки, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, что 29 августа 2026 года Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл новый корпус школы № 88 в Уфе на 1 225 мест, которую также построили на условиях концессии.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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