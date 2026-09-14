На «Строительном часе» рассмотрели ход строительства школ на условиях концессии

Речь идёт о трёх образовательных учреждениях вместимостью 1 225 мест каждое, которые строят в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШкола» (входит в корпорацию ВЭБ.РФ). Два объекта располагаются в Ленинском и Дёмском районах Уфы и один – в микрорайоне № 14 Нефтекамска.

В соответствии с графиками работ, учебные корпуса должны достроить в 2026 году. Заместитель генерального директора ООО «ПроШкола» Андрей Григоржевский сообщил, что проекты реализуют в запланированные сроки, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, что 29 августа 2026 года Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл новый корпус школы № 88 в Уфе на 1 225 мест, которую также построили на условиях концессии.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.