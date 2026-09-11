Компания из Башкирии вошла в число лучших в рейтинге деловой репутации

Как сообщает пресс-служба правительства республики, повышение позиции компании в ЭКГ-рейтинге в том числе открывает доступ к преференциям – субсидиям и налоговым вычетам, приоритету в госзакупках, льготным займам, грантам.

«В стране формируется комплексная система поддержки бизнеса, который системно инвестирует в свой главный актив – людей. Речь идет не только об обязательных по Трудовому кодексу гарантиях, но и о добровольных программах поддержки семейных сотрудников и особенно многодетных. В этом рейтинге «Мелеузовские минеральные удобрения» пока единственная среди организаций Башкортостана отнесена к самому высокому уровню – ААА. Также хорошие позиции у предприятий «ПОЛИЭФ», «Завод Сателлит», – сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ольга Кабанова.

Предприятие «Мелеузовские минеральные удобрения», создавшее для своих сотрудников одну из самых лучших социальных программ в Башкирии, выплачивает своим сотрудникам материальную помощь в размере 1 млн рублей при рождении ребенка, корпоративная выплата многодетным родителям составляет 22 тыс. рублей, внедрена ежемесячная выплата сотрудницам в декретном отпуске, ухаживающим за детьми от 1,5 до 3 лет, есть дополнительный оплачиваемый отпуск для женщин с малолетними детьми и беременных сотрудниц.

«Внедряя стандарт, мы решаем ряд задач, в том числе задачи бизнеса. Мы рассматриваем это как повышение конкурентоспособности за счет создания более комфортных условий для сотрудников, это сказывается на снижении и даже отсутствии текучести кадров, повышении производительности труда и укреплении позиции компании в целом», – рассказал генеральный директор АО «Мелеузовские минеральные удобрения» Роман Дьяк.

Фото: пресс-служба правительства РБ.