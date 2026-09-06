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Экономика
6 Сентября , 05:49

Радий Хабиров поздравил с праздником работников нефтяной и газовой отраслей

Эти отрасли — фундамент нашей экономики, основа стабильного развития республики и благополучия тысяч наших семей, отметил в соцсетях глава региона.

Радий Хабиров ВК.Радий Хабиров ВК.
Фото:Радий Хабиров ВК.

«Первая капля «черного золота», добытая 94 года назад на территории Ишимбайского района, принесла нашей республике славу «второго Баку». Сегодня мы входим в число крупнейших нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих регионов России. В Башкортостане один из самых высоких уровней обеспеченности сетевым газом. Мы строим межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы, подключаем к газу социальные объекты и жилые дома, в том числе по президентской программе социальной догазификации», — подчеркнул Радий Хабиров.

Республика успешно развивает рынок газомоторного топлива, она среди лидеров по числу автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.

Нефтегазохимический комплекс Башкортостана включает «Башнефть» и все предприятия контура корпорации «Роснефть», 19 компаний, входящих в структуру «Газпром», и множество крепких предприятий, выпускающих востребованную во многих отраслях продукцию и предоставляющих высокотехнологичные услуги. Они вносят огромный вклад в топливно-энергетическую безопасность страны. Несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию, продолжают развиваться. Реализуют масштабные инвестиционные проекты, помогают строить и ремонтировать нужные жителям объекты, благоустраивать территории, отметил руководитель региона. 

Радий Хабиров поздравил коллективы предприятий и ветеранов нефтегазовой отрасли, пожелав им крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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