В Уфе появится машиностроительная «Платформа»

Как сообщает пресс-служба правительства республики, инициативой, представленной на рассмотрение Инвестиционного комитета, стал проект Промышленно-логистического парка «Платформа» Уфимского трамвайно-троллейбусного завода и Минского автомобильного завода.

«Проект подразумевает создание современной промышленно-логистической площадки в Орджоникидзевском районе Уфы. Он поспособствует развитию промышленности Республики Башкортостан, расширению производства электротранспорта, привлечению новых предприятий, созданию около 1000 новых рабочих мест и укреплению производственной кооперации. Инвестиции в данный проект составят порядка 2,1 млрд рублей», - рассказал генеральный директор АО «УТТЗ» Денис Рассадников,

По итогам рассмотрения инициативы Инвесткомитет присвоил ему статус приоритетного.

Фото: пресс-служба правительства РБ.