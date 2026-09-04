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Экономика
4 Сентября , 06:42

В Уфе появится машиностроительная «Платформа»

В Башкирии на инвестиционном часе одобрен инвестпроект в сфере машиностроения.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, инициативой, представленной на рассмотрение Инвестиционного комитета, стал проект Промышленно-логистического парка «Платформа» Уфимского трамвайно-троллейбусного завода и Минского автомобильного завода.

«Проект подразумевает создание современной промышленно-логистической площадки в Орджоникидзевском районе Уфы. Он поспособствует развитию промышленности Республики Башкортостан, расширению производства электротранспорта, привлечению новых предприятий, созданию около 1000 новых рабочих мест и укреплению производственной кооперации. Инвестиции в данный проект составят порядка 2,1 млрд рублей», - рассказал генеральный директор АО «УТТЗ» Денис Рассадников,

По итогам рассмотрения инициативы Инвесткомитет присвоил ему статус приоритетного.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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