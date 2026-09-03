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Экономика
3 Сентября , 07:10

В Башкирии для озимых отвели площадей на треть больше

Под урожай 2027 года планируется засеять более 378 тысяч га площадей, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Башкирии. Плановые площади с озимыми зерновыми культурами в 2026 году составляли около 290 тысяч га, напомнили в аграрном ведомстве.

В Башкирии для озимых отвели площадей на треть большеВ Башкирии для озимых отвели площадей на треть больше
В Башкирии для озимых отвели площадей на треть больше

К сегодняшнему дню посевные работы проведены на площади 150,5 тысячи гектаров. Из них 116,3 тысячи га приходится на озимую пшеницу, 24,2 тысячи га — на озимую рожь. Кроме того, аграрии некоторых районов республики сеют тритикале и озимый рапс — на данный момент 1,7 тысячи га и 8,2 тысячи га соответственно.

В лидерах «зимней» посевной кампании — Аургазинский, Давлекановский и Стерлитамакский районы, в каждом из которых засеяно более 10 тысяч га озимых культур. Это от 52 до 76 процентов к плану. В среднем по региону показатель составляет 40 процентов.

Фото: Гульназ САЛАВАТОВА.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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