В Башкирии для озимых отвели площадей на треть больше

К сегодняшнему дню посевные работы проведены на площади 150,5 тысячи гектаров. Из них 116,3 тысячи га приходится на озимую пшеницу, 24,2 тысячи га — на озимую рожь. Кроме того, аграрии некоторых районов республики сеют тритикале и озимый рапс — на данный момент 1,7 тысячи га и 8,2 тысячи га соответственно.

В лидерах «зимней» посевной кампании — Аургазинский, Давлекановский и Стерлитамакский районы, в каждом из которых засеяно более 10 тысяч га озимых культур. Это от 52 до 76 процентов к плану. В среднем по региону показатель составляет 40 процентов.

Фото: Гульназ САЛАВАТОВА.