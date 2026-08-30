В бюджете Башкирии отмечается уменьшение доходов

Данные отчетов Минфина РБ показывают, что в Башкирии в 2026 году на этот период поступление доходов составило ниже уровня прошлого года на 4,5 млрд рублей. Вместе с тем расходная часть оказалась выше на 4,3 млрд рублей. В результате кассовый дефицит увеличился по сравнению с прошлым годом почти в три раза, с 4,8 млрд рублей до 13,7 млрд рублей.

«Снижение доходов в основном связано не с резким падением собственных доходов, а с сокращением безвозмездных поступлений. Налоговые и неналоговые доходы почти сохранились на уровне прошлого года — снижение 0,7 млрд руб. А вот безвозмездные поступления уменьшились на 3,8 млрд руб.», - отмечает экономист.

Главным источником роста расходов стал раздел «Национальная экономика», здесь они выросли с 20,1 млрд рублей до 32,5 млрд рублей. Одновременно снизились расходы по социальной политике, здравоохранению и образованию.

«Напомню, что годовой план доходов на 2026 год ниже плана 2025 года на 32,6 млрд руб., тогда как расходы снижены на 4,6 млрд руб. Поэтому рост дефицита выглядит не случайным кассовым отклонением, а следствием запланированной более слабой доходной базы при одновременном сохранившемся высоком уровне расходных обязательств. Таким образом, прихожу к выводу, что бюджет Башкортостана на 1 августа 2026 года исполняется в более жестких условиях, чем годом ранее: доходная база слабее, расходы выше, а дефицит заметно глубже», - написал Рустем Ахунов.

Иллюстрация: соцсети Рустема Ахунова.