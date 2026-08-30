Компании из Башкирии поборются за победу в конкурсе «Экспортёр года»

Как сообщила в соцсетях министер внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева, среди участников проекта две компании из Башкирии.

«МЕТТА. Уфимский бренд с четвертьвековой историей – настоящий лидер рынка эргономичной мебели. Их кресла для дома и офиса знают и любят не только в России, но и в десятках стран мира.

ZASPORT. Бренд спортивной и повседневной одежды. С 2017 по 2025 год именно они экипировали Олимпийскую команду России, а сейчас производят форму для сборных и клубов на собственной фабрике в особой экономической зоне «Алга» в Башкортостане», - рассказала о номинантах Маргарита Болычева.

Министр напомнила, что голосование продлится до 20 сентября, а поддержать участников можно по ссылке www.1tv.ru/shows/nash.... Победителя объявят 22 сентября на специальной церемонии в павильоне «Космос» на ВДНХ.

Фото: соцсети Маргариты Болычевой.