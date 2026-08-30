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Экономика
30 Августа , 06:41

Компании из Башкирии поборются за победу в конкурсе «Экспортёр года»

Первый канал и Российский экспортный центр запустили народное голосование в рамках спецноминации проекта «Наше все. Сделано в России» для Всероссийской премии «Экспортер года».

Компании из Башкирии поборются за победу в конкурсе «Экспортёр года»Компании из Башкирии поборются за победу в конкурсе «Экспортёр года»
Компании из Башкирии поборются за победу в конкурсе «Экспортёр года»

Как сообщила в соцсетях министер внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности РБ Маргарита Болычева, среди участников проекта две компании из Башкирии.

«МЕТТА. Уфимский бренд с четвертьвековой историей – настоящий лидер рынка эргономичной мебели. Их кресла для дома и офиса знают и любят не только в России, но и в десятках стран мира.

ZASPORT. Бренд спортивной и повседневной одежды. С 2017 по 2025 год именно они экипировали Олимпийскую команду России, а сейчас производят форму для сборных и клубов на собственной фабрике в особой экономической зоне «Алга» в Башкортостане», - рассказала о номинантах Маргарита Болычева.

Министр напомнила, что голосование продлится до 20 сентября, а поддержать участников можно по ссылке www.1tv.ru/shows/nash.... Победителя объявят 22 сентября на специальной церемонии в павильоне «Космос» на ВДНХ.

Фото: соцсети Маргариты Болычевой.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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