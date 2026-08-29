Радий Хабиров посетил в Уфе фестиваль «Молочная страна»

Глава республики ознакомился с сельхозпродукцией, представленной на мероприятии, обсудил с представителями компаний и хозяйств перспективы дальнейшего развития отрасли. Он также посетил экспозиции крупных производителей молочной продукции, ярмарку фермерских товаров, тематическую зону «Кумысная деревня».

Радий Хабиров отметил важность фестиваля для популяризации местной продукции и развития АПК.

«Башкортостан является одним из лидеров молочного производства в стране. Это непростой бизнес, поэтому мы стремимся развивать формат крупных индустриальных животноводческих ферм, современных перерабатывающих производств. Безусловно, за такими предприятиями – будущее молочной отрасли», — отметил руководитель региона.

Фото с сайта главы РБ