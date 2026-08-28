+13 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegram
Экономика
28 Августа , 12:40

В Башкирии появится региональная программа повышения производительности труда

В правительстве Башкирии обсудили вопрос создания расширенной региональной программы по повышению производительности труда.

Как сообщает пресс-служба правительства республики, сегодня федеральный проект «Производительность труда» охватывает 237 предприятий региона. Федеральную повестку планируется дополнить региональными наработками.

«Главное отличие расширенной региональной программы повышения производительности труда – увеличение охвата и доступности. Региональная программа должна охватить больше организаций, в том числе малый бизнес и тех, кто не подходит под критерии федерального проекта», – отметил первый заместитель премьер-министра правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Проект программы сейчас прорабатывает Центр стратегических разработок РБ. Ключевым в структуре программы планируется образовательный трек для массового обучения бережливому производству представителей предприятий.

«Одной из ближайших задач в рамках подготовки региональной программы станет выбор партнера из числа вузов и разработка цифровой платформы. Она должна объединить практические инструменты и обучение, чтобы организации могли получать необходимые знания и применять их в своей работе», - сообщил Рустам Муратов.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru