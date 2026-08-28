В Башкирии появится региональная программа повышения производительности труда

Как сообщает пресс-служба правительства республики, сегодня федеральный проект «Производительность труда» охватывает 237 предприятий региона. Федеральную повестку планируется дополнить региональными наработками.

«Главное отличие расширенной региональной программы повышения производительности труда – увеличение охвата и доступности. Региональная программа должна охватить больше организаций, в том числе малый бизнес и тех, кто не подходит под критерии федерального проекта», – отметил первый заместитель премьер-министра правительства РБ – министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов.

Проект программы сейчас прорабатывает Центр стратегических разработок РБ. Ключевым в структуре программы планируется образовательный трек для массового обучения бережливому производству представителей предприятий.

«Одной из ближайших задач в рамках подготовки региональной программы станет выбор партнера из числа вузов и разработка цифровой платформы. Она должна объединить практические инструменты и обучение, чтобы организации могли получать необходимые знания и применять их в своей работе», - сообщил Рустам Муратов.

Фото: пресс-служба правительства РБ.