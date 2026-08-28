Эксперты оценили поддержку Башкирии со стороны Минсельхоза РФ

Они фиксируют, что по итогам 2025 года объем сельского хозяйства достиг 290,5 млрд рублей — это девятое место по стране и третье в Поволжье. Аграрии собрали 3,6 млн тонн зерна и рекордный 1,05 млн тонн масличных культур. На базе этих объемов республика меняет экономическую модель: от простой продажи сырья переходит к развитию агротехнологий.

В том числе аналитики отмечают в Башкирии переход к сложной экономике, где ставка делается на технику и инвестиции. Смена курса стала стержнем рабочей поездки министра сельского хозяйства России Оксаны Лут в Уфу.

Глава республики Радий Хабиров наглядно показал материальную базу этого перехода. С 2020 г. местные хозяйства закупили техники на 80 млрд рублей, из них 9 млрд — только в 2026 г. Одновременно в регионе запущены 65 инвестиционных проектов на 105,7 млрд рублей. Новые заводы и фермы сразу строятся с прицелом на отечественные IT-решения, автоматизацию и передовую селекцию, формируя огромный внутренний спрос на инновации.

Еще один важный, по мнению экспертов, тренд: наука для бизнеса. В Уфе наблюдается столичный уровень генетики, и в целом управленческое преимущество Башкирии — умение связать академическую науку с реальным полем.

Подчеркивается, что в 2025 г. на базе уфимского межвузовского кампуса открылся Геномный центр. Это первый подобный объект за пределами Москвы и всего четвертый в России. Ученые здесь занимаются не сухой теорией, а скрещивают генетику с цифрой: создают тест-системы, чтобы улучшать породы животных и сорта растений. За 5 лет исследователи отработали более тридцати проектов на грантовые средства. Логика уфимского подхода заключается в прямой стыковке биологии и инженерных компетенций.

Местные специалисты вместе с бизнесом собирают оборудование для ускоренной селекции, запускают цифровую диагностику посевов и программные комплексы для животноводства. Прямой контакт лабораторий с фермерами убирает бюрократию и сокращает время от идеи до её работы в поле.

Важной особенностью Башкирии стало то, что в регионе решают проблему кадров и инфраструктуры. Есть понимание, что необходимы миллиарды на удержание специалистов, а высокие технологии требуют специалистов нового профиля.

«Власти Башкирии постоянно наращивают финансирование регионального проекта «Кадры в АПК»: 972,5 млн рублей в 2025 г. и уже свыше 1 млрд рублей в 2026-м. Средства направлены на ремонт колледжей, запуск агроклассов в школах и организацию практики. Итог — количество заявлений в местный аграрный университет подскочило почти на 35%.

При этом недостаточно выучить толкового генетика или инженера, его нужно удержать на селе. Для этого команда Хабирова целенаправленно вкладывается в инфраструктуру за пределами крупных городов: за шесть лет на развитие сельских территорий ушло 10 млрд рублей. Строительство современных социальных объектов помогает предприятиям привлекать квалифицированные кадры», - отмечается в обзоре.

Аналитики делают вывод, что визит Оксаны Лут зафиксировал поддержку этого курса со стороны федерального центра. Глава Минсельхоза прямо отметила успешную связку науки, образования и производства в регионе.

Фото: соцсети Радия Хабирова.