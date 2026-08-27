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Экономика
27 Августа , 10:28

В Башкирии стартовал прием заявок на программу «Экспортный мини-МВА»

В Башкирии начался прием заявок на участие в акселерационной программе «Экспортный мини-МВА», организованной Школой экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ), сообщает пресс-служба правительства РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.Альберт ЗАГИРОВ.
Фото:Альберт ЗАГИРОВ.

Обучение проводится для компаний сегмента МСП в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»,

– Данная программа позволяет опытным экспортерам Башкортостана подготовить проект своего бизнес-плана на 2 года, концепцию развития экспорта и дорожную карту реализации бизнес-плана по выходу на новые экспортные рынки, а также определить пути укрепления рыночных позиций на действующих рынках, – подчеркнула министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Маргарита Болычева.

Интенсивная программа разработана для руководителей и владельцев бизнеса, уже имеющих опыт экспортной деятельности. Программа включает 5 модулей по 2 рабочих дня каждый, охватывающих стратегию интернационализации, финансовое планирование, маркетинг, операционную эффективность и межкультурные переговоры. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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