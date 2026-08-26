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Экономика
26 Августа , 04:32

В Башкирии жатва достигла экватора

В Башкирии убрали половину площадей с зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

В Башкирии жатва достигла экватораВ Башкирии жатва достигла экватора
В Башкирии жатва достигла экватора

Урожай собран с 650 тысяч гектаров. В закрома заложено 1,9 миллиона тонн зерна нового урожая. Обеспечение республики и страны зерном соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Лидерство по валовому намолоту продолжает уверенно удерживать Стерлитамакский район, хозяйства которого собрали 154 тысячи тонн зерна. Также рубеж в 100 тысяч тонн прошли аграрии Чекмагушевского (114 тысяч тонн), Аургазинского (110 тысяч тонн) и Давлекановского (109 тысяч тонн) районов.

Средняя продуктивность полей составляет чуть ниже 30 центнеров с гектара. По этому показателю нет равных хлеборобам Чекмагушевского и Кармаскалинского районов, где с каждого гектара собирают 47 и 44 центнера соответственно.

Фото: Гузель КУДАШЕВА.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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