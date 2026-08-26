В Башкирии уборка озимых вышла на финишную прямую

Общий намолот зерна уже превысил 1 миллион 770 тысяч тонн. Обеспечение региона и страны зерном соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Дожди на прошлой неделе серьёзно тормозили работы — в сутки удавалось убирать не более 20 тысяч га, тогда как в ясную погоду техника способна обмолачивать до 60 тысяч га. Однако темпы постепенно наращиваются.

Параллельно стартовала уборка масличных — рапса, горчицы и льна — скошено уже более 22 тысяч га, намолочено 23 тысячи тонн маслосемян, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Фото: Гузель КУДАШЕВА.