+16 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegram
Экономика
26 Августа , 14:50

В Башкирии уборка озимых вышла на финишную прямую

Уборка озимых зерновых культур в Башкирии подходит к концу. Обработано 96 процентов площадей (271 тысяча га), намолочено 956 тысяч тонн.

В Башкирии уборка озимых вышла на финишную прямуюВ Башкирии уборка озимых вышла на финишную прямую
В Башкирии уборка озимых вышла на финишную прямую

Общий намолот зерна уже превысил 1 миллион 770 тысяч тонн.  Обеспечение региона и страны зерном соответствует целям национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

Дожди на прошлой неделе серьёзно тормозили работы — в сутки удавалось убирать не более 20 тысяч га, тогда как в ясную погоду техника способна обмолачивать до 60 тысяч га. Однако темпы постепенно наращиваются.

Параллельно стартовала уборка масличных — рапса, горчицы и льна — скошено уже более 22 тысяч га, намолочено 23 тысячи тонн маслосемян, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Фото: Гузель КУДАШЕВА.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru