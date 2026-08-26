В Башкирии снизилась финансовая доходность организаций

Он отметил, что за два года показатель сократился более чем наполовину, в 2023 году он составлял 425,6 млрд рублей. Финансовый результат рассматривается как прибыль минус убытки, при этом не учитывается малый бизнес и кредитные организации.

«Снижение носило ярко выраженный отраслевой характер. Главный фактор падения — обрабатывающие производства. Их результат сократился с 220,4 до 69,5 млрд рублей, то есть на 150,9 млрд рублей, или на 68,5%. На этот сектор пришлось около 96% валового отрицательного отраслевого изменения.

Второй негативный фактор — добыча полезных ископаемых: результат снизился еще на 4,8 млрд рублей. Полагаю, что существенный вклад в это снижение внес нефтяной сектор. В частности, чистая прибыль „Башнефти“ по РСБУ в 2025 году сократилась более чем вдвое — со 103,2 до 46,6 млрд рублей. Однако статистика не позволяет напрямую разложить региональное падение по отдельным компаниям», - пишет Рустем Ахунов.

При этом ряд отраслей показал рост, в том числе торговля, строительство, информация и связь, энергетика, транспортировка и хранение.

«Поменялась и структура финансового результата. Доля обрабатывающих производств снизилась с 74% в 2023 году до 34% в 2025-м, торговли выросла с 9% до 24%, энергетики — с 5% до 15%. Доля этих трех крупнейших источников сократилась примерно с 89% до 73%», - подчеркивает автор.

Из этих статистических показателей Рустем Ахунов делает два вывода. Первый из них: падение финансового результата Башкирии в 2025 году — это прежде всего результат резкого снижения показателей обрабатывающей промышленности, а не большинства отраслей экономики.

Второй вывод: финансовый результат обрабатывающих производств снизился на 68,5%, тогда как индекс их физического производства — лишь на 2,8%. Такой разрыв показывает, что сокращение финансового результата нельзя объяснить только динамикой физического выпуска. Значительно сильнее на него повлияли ценовая конъюнктура, рост затрат и другие факторы, определяющие прибыльность предприятий.

Иллюстрация: соцсети Рустема Ахунова.