Глава Башкирии встретился с министром сельского хозяйства России Оксаной Лут

Во время встречи обсуждались вопросы развития сельских территорий, проведения уборочной кампании и взаимодействия региона с федеральным министерством.

— Благодаря эффективному взаимодействию с минсельхозом России мы за последние годы серьёзно модернизировали технический парк хозяйств, — подчеркнул Радий Хабиров. — С 2020 года аграрии закупили машин и оборудования на 80 миллиардов рублей. Только в 2026 году приобрели техники более чем на девять миллиардов рублей.

Кроме того, значительные средства привлекли по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». В 2020-2025 годах на её реализацию направили 10 миллиардов рублей, в том числе 6,7 миллиарда рублей — из федерального бюджета. Это позволило улучшить жилищные условия для 760 семей, построить и отремонтировать 29 социальных объектов, благоустроить 290 общественных пространств, а также проложить 80 километров дорог, 147 километров линий газо- и 220 километров водоснабжения.

Руководитель региона отметил и активную работу в части модернизации профильных учебных заведений. Так, в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» реконструировали второй учебный корпус Башкирского государственного аграрного университета. А в 2026 году приступили к ремонту третьего корпуса. При федеральной поддержке также модернизируют здания колледжей, которые готовят специалистов для сельского хозяйства.

Благодаря комплексному подходу отрасль демонстрирует хорошие показатели развития.

— Уборочная кампания в республике — в самом разгаре. Несмотря на неустойчивые погодные условия, аграрии убрали уже 50 процентов засеянных площадей, намолотив порядка 2 млн тонн зерна, — сообщил Радий Хабиров. — Последние годы в структуре посевов мы ориентируемся на увеличение доли масличных культур, видим хороший потенциал развития этого направления. В целом прогнозы на урожай в 2026 году достаточно хорошие.

Министр сельского хозяйства России отметила динамичное развитие АПК республики.

— На сельских территориях республики проживает полтора миллиона человек. Башкортостан — один из ключевых сельскохозяйственных регионов страны. В прошлом году здесь впервые в истории собран один миллион тонн масличных культур, а урожай зерновых и зернобобовых превысил 3,6 миллиона тонн. Здесь представлены все ключевые направления АПК: растениеводство, животноводство, ветеринария, наука и образование. Местная продукция хорошо известна потребителям во многих регионах страны. Уверена, республика продолжит наращивать свой потенциал, — сказала Оксана Лут.

Между тем

В рамках поездки в Башкортостан министр сельского хозяйства России посетит научные и образовательные учреждения региона, где ознакомится с возможностями в сфере подготовки кадров для агропромышленного комплекса и новыми отраслевыми разработками.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.