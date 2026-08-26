Экспорт кумыса из Башкирии вырос в два раза

За аналогичный период в прошлом году было отгружено 97 тонн кисломолочного продукта, уточнили в пресс-службе минсельхоза республики. Увеличение экспорта продукции АПК за рубеж является целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Очередную партию молочной продукции весом 19,9 тонны на днях реализовали в Республику Узбекистан. Продукцию досмотрели специалисты отдела ветеринарного надзора на Государственной границе России и управления Россельхознадзора по республике. Молочная продукция соответствует требованиям страны-импортера, отметили в ведомстве.

Отметим, в Башкирии ежегодно выпускают около 3,5 тысячи тонн этого вкусного и целебного напитка. В республике действуют порядка ста кумысных ферм.

Фото: Евгений СОКОЛОВ.