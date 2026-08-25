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Экономика
25 Августа , 07:11

«К проекту «Продукт Башкортостана» присоединились более 40 предприятий

С начала 2026 года к проекту «Продукт Башкортостана» присоединилось 41 предприятие республики.

«К проекту «Продукт Башкортостана» присоединились более 40 предприятий«К проекту «Продукт Башкортостана» присоединились более 40 предприятий
«К проекту «Продукт Башкортостана» присоединились более 40 предприятий

Состав участников проекта расширился за счет компаний, производящих продукты питания, сообщает пресс-служба правительства РБ.

— «Продукт Башкортостана» зарекомендовал себя как действенный механизм продвижения локальных брендов, способствуя усилению их конкурентоспособности внутри страны и за рубежом, — отметил министр торговли и услуг РБ Константин Климин. — Механизм проекта обеспечивает дипломантам широкое присутствие в рознице — от небольших районных магазинов и ярмарок до крупных региональных и общероссийских торговых сетей. Участие в проекте открывает перед предприятиями новые горизонты для дальнейшего роста.

На текущий момент участниками проекта «Продукт Башкортостана» являются 914 предприятий, из них 729 — производители пищевых продуктов и 185 – непродовольственных товаров. Знаком проекта промаркировано более 37 тысяч наименований продукции. 

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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