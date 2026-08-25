«К проекту «Продукт Башкортостана» присоединились более 40 предприятий

Состав участников проекта расширился за счет компаний, производящих продукты питания, сообщает пресс-служба правительства РБ.

— «Продукт Башкортостана» зарекомендовал себя как действенный механизм продвижения локальных брендов, способствуя усилению их конкурентоспособности внутри страны и за рубежом, — отметил министр торговли и услуг РБ Константин Климин. — Механизм проекта обеспечивает дипломантам широкое присутствие в рознице — от небольших районных магазинов и ярмарок до крупных региональных и общероссийских торговых сетей. Участие в проекте открывает перед предприятиями новые горизонты для дальнейшего роста.

На текущий момент участниками проекта «Продукт Башкортостана» являются 914 предприятий, из них 729 — производители пищевых продуктов и 185 – непродовольственных товаров. Знаком проекта промаркировано более 37 тысяч наименований продукции.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.