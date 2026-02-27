В Уфе начал работу форум СМАРТ-садовод

Здесь пройдут тематические круглые столы по ключевым направлениям развития садоводческих товариществ, работает специализированная выставка продукции и услуг для их объединений, можно получить и консультацию по интересующим вопросам от представителей органов власти и отраслевых экспертов.

На пленарном заседании форума «Комплексное развитие СНТ в Республике Башкортостан: пять лет системной работы и задачи на будущее» наметят пути дальнейшего развития садовых товариществ в республике.

Фото: пресс-служба минсельхоза РБ.