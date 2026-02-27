0 °С
27 Февраля , 11:25

В Уфе начал работу форум СМАРТ-садовод

Форум садоводов республики проводится уже в пятый раз. В нем принимают участие председатели, члены правлений СНТ и ОНТ, а также активные садоводы и эксперты.

Здесь пройдут тематические круглые столы по ключевым направлениям развития садоводческих товариществ, работает специализированная выставка продукции и услуг для их объединений, можно получить и консультацию по интересующим вопросам от представителей органов власти и отраслевых экспертов.

На пленарном заседании форума «Комплексное развитие СНТ в Республике Башкортостан: пять лет системной работы и задачи на будущее» наметят пути дальнейшего развития садовых товариществ в республике.

Фото: пресс-служба минсельхоза РБ.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
