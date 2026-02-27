В Башкирии в 12 раз сократилось количество фальшивых денег

Всего же за пять последних лет число подделок снизилось почти в 12 раз.

Среди выявленных фальшивок преобладают банкноты крупных номиналов. Три четверти обнаруженных подделок составляют пятитысячные купюры — 39 штук, все старых модификаций. Также выявлено девять фальшивых тысячерублевых банкнот, по две — номиналами 2000 и 500 рублей и одна 50-рублевая. Кроме того, изъято восемь фальшивых иностранных купюр: семь штук долларов США и одна — евро.

— Число поддельных банкнот в регионе сокращается на протяжении нескольких лет, — отметила заместитель управляющего Отделением Башкортостан Банка России Лилия Якупова. — В 2021 году в республике было выявлено 622 фальшивки. Далее их количество стабильно снижалось: в 2022 году — 174 подделки, в 2023 и 2024 годах — по 65. Это связано с совершенствованием защитного комплекса купюр, а также ростом доли безналичных расчетов.

Подобная тенденция наблюдается в целом по стране. Если в 2021 году на один миллион банкнот в обращении приходилось шесть поддельных, то в 2025 — всего одна.

Фото: Артур СМОЛОВ.