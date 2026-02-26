Опыт преференциальных территорий Башкирии используют в Челябинской области

Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, по итогам визита гости отметили, что в дальнейшем будут использовать опыт республики по развитию ОЭЗ, привлечению резидентов, созданию объектов инфраструктуры и производственных помещений.

«В прошлом году в Челябинской области мы создали ОЭЗ «Южноуральская», которая специализируется на промышленном высокотехнологичном производстве. Поэтому тот опыт, который Республика Башкортостан уже имеет, для нас очень важен. Мы только в начале пути, а особая экономическая зона «Алга» находится в топ-3 по России в Национальном рейтинге ОЭЗ. Находясь на одной из ее площадок, хочу отметить, что впечатляют масштабы и сроки, с какой скоростью развивается ОЭЗ», – поделился заместитель председателя правительства Челябинской области Антон Артемов.

Представители области посетили производственные площадки компаний «Россильбер» (индустриальные краски, смазки и смазочно-охлаждающие жидкости), «Амкодор-Агидель» (зерносушильная техника) и «РБ Моторс» (снегоболотоходы).

«Визит коллег из Челябинской области – это одновременно и возможность представить наработки республики, и усилить межрегиональную кооперацию. Для нас важно, чтобы инвесторы видели в Башкортостане регион, который предлагает работающие инструменты и высокий уровень поддержки резидентов ОЭЗ. Вся инвестиционная инфраструктура республики работает как единый механизм, предлагая бизнесу готовые решения для запуска проектов. Уверен, что совместная работа позволит привлечь новые инвестиции и расширить рынки сбыта для продукции наших предприятий», – отметил первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Как сообщили в Корпорации развития Башкортостана, с 2013 года резиденты индустриального парка вложили более 41 млрд рублей в свои проекты. Организация является управляющей компанией инфраструктурной площадки и ОЭЗ.

«Создание комфортных условий для инвесторов – это приоритетная задача, которую ставит руководство республики. Благодаря нашему сопровождению в режиме «одного окна» и действующим преференциальным площадкам инициаторы проектов существенно экономят временные и финансовые ресурсы, ускоряя запуск проектов. Одна из таких площадок – индустриальный парк «Уфимский», который заполнен на 98%. Появление каждого из резидентов несет положительный социально-экономический эффект для Башкортостана», – сообщил генеральный директор Корпорации развития Республики Башкортостан Наиль Габбасов.

Кроме того, во время визита стороны обсудили вопросы предоставления земельных участков, строительства коммунальной инфраструктуры, подключения к ней резидентов.

Фото: пресс-служба правительства РБ.