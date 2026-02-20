Андрей Назаров провёл встречу с предпринимателями в Зилаирском районе

Во встрече участвовали более 250 предпринимателей (всего их в Зилаире 280 — такая «насыщенность» зала свидетельствует о большой заинтересованности представителей МСП во встрече и диалоге — Авт.). Вопросы касались господдержки, дорог, мобильной доступности, связи, лесозаготовки и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Так, председатель потребительского кооператива «Зилаир» Геннадий Туленков поднял тему поддержки кооперативов, которые занимаются сбором и реализацией дикоросов и нуждаются в модернизации.

— По линии сельского хозяйства для производителей-переработчиков есть ряд субсидий, в том числе на возмещение части затрат, понесенных сельскохозяйственными потребительскими кооперативами. Однако, чтобы быть включенным в эту программу, необходимо иметь статус сельскохозяйственного кооператива, — объяснил вице-премьер правительства – министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов. Премьер-министр поручил тут же в ближайшее время сформировать программу субсидий для районных потребкооперативов.

Сергей Бусарев (ООО «Гранд») обозначил проблемы с дорогой и газификацией на территории, где развиваются деревообработка и туризм. Ему предложили вынести инициативу на «Инвестиционный час» с участием главы республики, чтобы проект мог претендовать на преференции и инфраструктурную поддержку.

О состоянии дороги к селу Ивано-Кувалат рассказал предприниматель Иван Семенов: из-за проблем с проездом сдерживается развитие лесной отрасли и туризма, теряются партнёры и покупатели. Участок дороги имеет стратегическое значение и соединяет Зилаир с селом Старосубхангулово через Кананикольское.

Андрей Назаров сообщил, что вопрос будет включен в комплексную программу по дорогам, соединяющим территории муниципалитетов: «Мы с коллегами и главой района обсуждали сегодня эту проблему. Будем разрабатывать программу как раз по дорогам, которые проходят по границам муниципалитетов, которые касаются “смычек” между дорогами, и связывают территории между собой, чтобы можно было ехать напрямую, не вокруг», — дал ответ премьер-министр.

Тему кадров для лесной отрасли поднял председатель Зилаирского союза лесопромышленников Николай Николаев. Предприниматели предложили формировать группы по лесным специальностям на базе Юлдыбаевского колледжа.

— Мы с министерством просвещения совместно с администрацией района подписали дорожную карту, по которой идем, и здесь дополнительно будет открыты специальности по лесопромышленному направлению. Ищем работодателей, которые могли бы поддержать. Если найдем, сможем в программу «Профессионалитет» включиться, — сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев.

Отдельно обсуждали обеспечение сырьем. Предприниматель Ринат Усманов, перерабатывающий низкосортную древесину, отметил сложности из-за отсутствия аренды лесных участков. Андрей Назаров поддержал инициативу развития лесопереработки на базе уже работающих предприятий: «Это то, о чем мы сегодня говорили на заседании правительства. Нужно именно туда добавить сил, чтобы масштабировать этот опыт».

О перспективах изменения законодательства по аренде лесов сообщил министр лесного хозяйства Республики Башкортостан Марат Шарафутдинов: «Из-за наших постоянных обращений по этому вопросу в Госдуме в первом чтении уже рассмотрен законопроект по разрешению предоставления в аренду лесных участков даже в тех случаях, если лесоустройство проведено более десяти лет назад. Думаю, что в весеннюю сессию Госдумы этот документ будет принят. Это упростит передачу лесов в аренду для лесозаготовительной и иной деятельности».

В завершение встречи лучших предпринимателей района отметили наградами. Андрей Назаров подчеркнул, что решения по всем поднятым темам будут на личном контроле, и обратился к бизнес-сообществу: «Все, что сегодня обсудили, будем претворять в жизнь. Снимать все барьеры, которые есть на пути развития ваших компаний. Уверен, что на следующей встрече вы станете более уверенными, будете твердо стоять на ногах».

Фото: пресс-служба правительства Башкирии.