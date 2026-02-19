Самые дойные коровы Башкирии живут в Чекмагушевском районе

В аграрном ведомстве продолжают вести рейтинг лучших хозяйств, муниципалитетов и операторов доения в молочной отрасли республики. В прошлом году сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства произвели 780,9 тыс. тонн товарного молока. Большую часть — 81 процент — получили в именно сельхозпредприятиях, то есть в крупных хозяйствах — 635,2 тыс. тонн.

Самые дойные коровы, судя по рейтингу, расположены на фермах хозяйства «Герой» Чекмагушевского района. Также в пятерке лучших — СПК имени Мусы Гареева (Илишевский район), «Победа» (Янаульский район), «Нерал-Матрикс» ( Туймазинский район) и «Ашкадарский» (мелеузовский район).

Между тем, лучшая доярка республики по итогам прошлого года работает в Аургазинском районе — Ираида Васильева. Она получила от своих коров более 17 тонн молока. В пятерке лучших также Синара Панина из Мелеузовского района, Земфира Уелданова из Абзелиловского района, чекмагушевка Гузелия Эрназарова и аургазинка Нина Григорьева.

Иллюстрация пресс-службы минсельхоза РБ.