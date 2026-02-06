Башкирия стала одним из финалистов конкурса «Столица финансовой культуры — 2026»

Конкурс проводится в два этапа. В ходе первого, отборочного этапа оценивался уровень развития региональной инфраструктуры финансового просвещения.

— Сегодня в Башкортостане реализуется целый комплекс просветительских инициатив, которые призваны формировать культуру осознанного отношения к личным финансам, учат принимать взвешенные решения и планировать будущее. Лучшими практиками мы активно делимся с другими регионами, — отметила и. о. министра финансов республики Светлана Малинская.

Второй этап предполагает презентацию регионами проектов по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры, которые они намерены реализовать в случае победы.

Итоги конкурса будут подведены в марте 2026 года на площадке Национального центра «Россия».

Победители получают статус «Столица финансовой культуры» сроком на один год, информационную, экспертную и методическую поддержку от минфина России и Банка России в реализации своих инициатив. В регионах‑победителях будет проводиться ежегодная итоговая конференция по обмену опытом и представлению лучших практик.

Задача конкурса — стимулировать развитие финансового просвещения в регионах. Организаторами выступают Министерство финансов России и Банк России.

Фото: сайт правительства РБ