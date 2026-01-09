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Экономика
9 Января , 12:18

Корпорация развития Башкирии принесла за год 100 миллиардов инвестиций

Об итогах деятельности организации за 2025 год сообщил в соцсетях премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

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Корпорация развития Башкирии принесла за год 100 миллиардов инвестицийКорпорация развития Башкирии принесла за год 100 миллиардов инвестиций
Корпорация развития Башкирии принесла за год 100 миллиардов инвестиций

Благодаря работе Корпорации в регионе появилось более 18 тысяч новых рабочих мест. На сопровождение принято 112 инвестпроектов.

По словам Андрей Назарова, барьеры для инвестиций появляются лишь там, где нет открытого диалога. В тоже время у нас в Башкирии работают понятные форматы взаимодействия, в том числе «Инвестчасы», на которых Корпорация развития в 2025 году представила 39 проектов.

«Мы сделали так, чтобы Корпорация работала по принципу одного окна и бесплатно вела проекты от консультаций до запуска. В прошлом году 26 инициатив вошли в перечень приоритетных, по 31 проекту заключены соглашения о защите и поощрении инвестиций. А это вполне ощутимые преференции для инвесторов. Собственно, на пользу всем — и бизнесу, и нам. Тех, кто вкладывается в регион, мы поддерживаем максимально», — подчеркнул премьер-министр.

Фото со страницы ВК Андрея Назарова

Автор:Артур СМОЛОВ
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