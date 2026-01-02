Корпорация развития Башкортостана охватила все муниципалитеты региона

Специалисты корпорации рассмотрели процесс сопровождения инвестпроектов в рамках муниципального инвестстандарта. Как отметил гендиректор корпорации Наиль Габбасов, ведомство совместно с бизнес-шерифами ведет разработку готовых «коробочных решений» для привлечения инвесторов в муниципалитеты.

«Башкортостан продолжает оставаться в числе лидеров по их количеству на федеральной площадке. По итогам прошлого года на инвесткарте России от республики размещено 24 предложения. Договорились с коллегами в 2026 году проработать ряд новых инвестпредложений», – подчеркнул спикер.

Напомним, что в ходе совещаний участники обсуждают критерии и преимущества включения инвестиционных инициатив в Перечень приоритетных инвестпроектов Республики Башкортостан, доступные инвесторам меры господдержки, включая предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов.

Мероприятия такого формата направлены на упорядочение процесса сопровождения инвестпроектов на муниципальном уровне и выстраивание эффективной коммуникации бизнес-шерифов с Корпорацией развития Башкортостана.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.