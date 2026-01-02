-19 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
2 Января , 14:55

Корпорация развития Башкортостана охватила все муниципалитеты региона

С июля 2025 года региональная корпорация развития провела совещания с представителями всех 63 муниципалитетов республики, сообщает правительство РБ. 

Корпорация развития Башкортостана охватила все муниципалитеты региона
Корпорация развития Башкортостана охватила все муниципалитеты региона

Специалисты корпорации рассмотрели процесс сопровождения инвестпроектов в рамках муниципального инвестстандарта. Как отметил гендиректор корпорации Наиль Габбасов, ведомство совместно с бизнес-шерифами ведет разработку готовых «коробочных решений» для привлечения инвесторов в муниципалитеты. 

«Башкортостан продолжает оставаться в числе лидеров по их количеству на федеральной площадке. По итогам прошлого года на инвесткарте России от республики размещено 24 предложения. Договорились с коллегами в 2026 году проработать ряд новых инвестпредложений», – подчеркнул спикер.

Напомним, что в ходе совещаний участники обсуждают критерии и преимущества включения инвестиционных инициатив в Перечень приоритетных инвестпроектов Республики Башкортостан, доступные инвесторам меры господдержки, включая предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов.

Мероприятия такого формата направлены на упорядочение процесса сопровождения инвестпроектов на муниципальном уровне и выстраивание эффективной коммуникации бизнес-шерифов с Корпорацией развития Башкортостана.

Фото с сайта pravitelstvorb.ru.

 

Автор: Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru