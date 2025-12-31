В Башкирии назвали перспективные для экспорта отрасли

Руководитель ведомства отметила несколько важных внешнеэкономических направлений. Одно из них – продовольственное.

«Лично посещаю такие предприятия и хочу сказать: то, что производит наш продовольственный сектор, это шикарные товары, это вкусно, качественно, в красивой упаковке. У наших продовольственных товаров большой потенциал, и мы не до конца его понимаем», – сказала Маргарита Болычева.

В качестве примера она привела Арабские Эмираты, где высок спрос на варенье из республики для «хореки». Как и буздякские соусы в банках.

«Что касается, например, химии, то здесь на первый план выходит косметика. К сожалению, в России сложился стереотип, что наша косметика хуже. И порой предприниматели республики популярнее за рубежом, чем в своей стране. Те же самые зарубежные бренды, которые пишут на своей продукции «with herbals», откуда они берут такое количество травяного настоя? Ведь на самом деле такие травы растут в Башкортостане, мы их собирать не успеваем», - говорит Маргарита Болычева.

Третьим направлением министр назвала легкую промышленность. «Сегодня, например, детская обувь начинает идти на экспорт. Хотя раньше тоже всегда все старались покупать одежду, произведенную за рубежом. Мы постепенно начинаем выходить на это направление, и наши предприниматели не боятся ставить высокие цены, то есть получать высокую добавочную стоимость, уже продавая дорогой товар», - отметила Маргарита Болычева.

Фото: соцсети Маргариты Болычевой.