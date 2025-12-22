Глава Башкирии поздравил энергетиков с профессиональным праздником

«В энергетике Башкортостана трудятся более 25 тысяч человек, а если учитывать смежные отрасли — более 50 тысяч, — подчеркнул Радий Хабиров. —Всех их поздравляю с профессиональным праздником — Днем энергетика. Отдельные слова благодарности и уважения — ветеранам отрасли».

Глава республики отметил, что в Башкирии продолжают наращивать мощности электростанций, повышать их эффективность.

«В 2025 году завершили обновление энергоблока № 1 Кармановской ГРЭС. В планах — модернизация энергообъектов на Уфимских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-4, Приуфимской, Стерлитамакской и Ново-Стерлитамакской ТЭЦ, — информировал он. — По программе модернизации теплоэнергетики КОМмод, в рамках которой в республике реконструируют и модернизируют объекты генерации, инвестиции превысят 20 миллиардов рублей».

Радий Хабиров сообщил, что за последние пять лет рост вложений в электросетевую инфраструктуру региона составил 4,5 млрд рублей — с пяти до 9,5 млрд.

«Мы обеспечиваем электроснабжением районы массовой застройки, инвестиционные площадки и преференциальные зоны, — пояснил он. — Так, только в этом году построили сразу две новые подстанции – «Алаторка» в Иглинском районе и «Инорс» в Уфе».