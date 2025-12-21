-18 °С
Рустем Ахунов: Впереди задачи построения технологически развитой экономики

На Прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным были затронуты экономические вопросы. Свое мнение по этому поводу высказал член-корреспондент Академии наук РБ, профессор УУНиТ Рустем Ахунов.

«К какому выводу я прихожу после просмотра Прямой линии? Президент знает, куда и как ведет страну, проводя экономическую политику в очень непростых геополитических условиях. Ведь, по сути, мы развиваем экономику в условиях военных действий. При этом общий прирост экономики за три года достиг почти 10 процентов. Да, темпы роста значительно замедлились в этом году, и нам нужны новые источники развития. Президент признает это. Считает это осознанным выбором экономических властей в лице Банка России и правительства.

Макроэкономическая устойчивость, предполагающая относительно низкий уровень инфляции и сбалансированный бюджет, — важнейшая задача властей, которая, следует признать, решается. Да, ценой замедления экономики, сокращения финансовых результатов компаний, сложностей с региональными бюджетами.

Впереди перед страной и регионами стоят важнейшие задачи построения технологически развитой экономики. Другого выбора у нас нет. Уверен, что мы справимся. Прямая линия с президентом убедила меня в этом в очередной раз», — подчеркнул Рустем Ахунов.

Фото: Рустем Ахунов ВК.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
