В Башкирии принят бюджет республики на 2026–2028 годы

Первоначальный текст законопроекта, поддержанный в ноябре в первом чтении, скорректирован исходя из уточненных данных.

«Совокупный объем доходов республиканского бюджета на 2026 год пересмотрен с ростом на 2,1 млрд рублей. Здесь сыграли роль разнонаправленные факторы. Снижение ожиданий по дивидендам компенсировано увеличением безвозмездных поступлений из федерального бюджета и более высоким прогнозом по акцизам на нефтепродукты. Соразмерно (на 2,1 млрд рублей) увеличен и общий объем расходов. Дополнительное финансирование будет направлено, прежде всего, на нужды экономики и жилищно-коммунального комплекса. Дефицит бюджета составляет 22,5 млрд рублей. У нас есть четкое понимание, за счет каких источников он будет финансироваться. Рисков для бюджетной устойчивости нет», – рассказал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Скорректированы также параметры бюджета на плановый период 2027 и 2028 годов.

«В целом проект видится реалистичным и сбалансированным, Есть задел на перспективу: бюджет не только обеспечивает социальные обязательства, но и усиливает инвестиционную составляющую для дальнейшего развития», – считает Константин Толкачев.

В итоге закон «О бюджете Республики Башкортостан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» содержит следующие параметры:

2026 год:

Доходы – 316,2 млрд рублей;

Расходы – 338,7 млрд рублей;

Дефицит – 22,5 млрд рублей.

2027 год:

Доходы – 334,7 млрд рублей;

Расходы – 343,7 млрд рублей;

Дефицит – 9 млрд рублей.

2028 год:

Доходы – 353,9 млрд рублей;

Расходы – 353,9 млрд рублей;

Дефицит – 0 млрд рублей.

