В Уфе построят термальный парк

Соответствующее соглашение заключили правительство республики и компания «Городские парильни Башкортостана». Ранее проект был одобрен на «Инвестчасе» и включен в перечень приоритетных.

— Создание термального парка в столице республики принесет комплексную выгоду, — приводит слова гендиректора Корпорации развития РБ Наиля Габбасова пресс-служба правительства РБ. — Это не только привлечение инвестиций в экономику Башкортостана и создание свыше 200 новых рабочих мест, но и появление зоны для комфортного отдыха жителей и гостей региона. В условиях растущего спроса на термальный досуг такой проект – своевременный шаг вперед.

По задумке инвестора, на территории парка планируется разместить термокомплекс, несколько бассейнов с зонами отдыха и ресторан. Площадь объекта составит 10 тысяч кв. метров, вместимость — до 700 человек.

Запуск термального парка предварительно намечен на 2029 год.

