В Уфе на «инвестчасе» одобрили сразу два проекта в сфере туризма

Генеральный директор компании «Континент» Венер Каекбердин представил проект строительства в Баймакском районе гостиничного комплекса «Хутор».
Речь шла о возведении десяти корпусов по сто «квадратов» каждый, а также административного здания и двух юрт. На эти цели направят 50 миллионов рублей.
Ранее инициативу одобрили на муниципальном «Предпринимательском часе». Корпорация развития Башкортостана оказала поддержку в подготовке проектной документации.
По итогам обсуждения проект получил статус приоритетного. Администрация Баймакского района будет содействовать в оформлении аренды земельного участка.
Еще один проект представил учредитель компании «Голд-Продукт» Дмитрий Недорезков. Он рассказал о планах строительства в Архангельском районе базы отдыха «Воды Инзера».
Проект предполагает размещение на двух площадках вдоль реки Инзер круглогодичных и сезонных жилых модулей, гостевых домов, летних павильонов и банных комплексов. Локации будет соединять водный маршрут протяженностью 21 километр.
Общий объем инвестиций — 49,9 миллиона рублей. Запуск турбазы позволит создать десять рабочих мест.
В качестве мер поддержки проекту присвоили статус приоритетного. Администрация Архангельского района окажет предпринимателю содействие в оформлении земельных участков.
Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.