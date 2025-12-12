-16 °С
Экономика
12 Декабря , 09:08

В Уфе на «инвестчасе» одобрили сразу два проекта в сфере туризма

Глава Башкортостана Радий Хабиров провел очередное заседание инвестиционного комитета региона в формате «инвестчас». На нем, в частности, одобрили новые проекты в сфере туризма, сообщает пресс-служба главы региона.

Генеральный директор компании «Континент» Венер Каекбердин представил проект строительства в Баймакском районе гостиничного комплекса «Хутор».

Речь шла о возведении десяти корпусов по сто «квадратов» каждый, а также административного здания и двух юрт. На эти цели направят 50 миллионов рублей.

Ранее инициативу одобрили на муниципальном «Предпринимательском часе». Корпорация развития Башкортостана оказала поддержку в подготовке проектной документации.

По итогам обсуждения проект получил статус приоритетного. Администрация Баймакского района будет содействовать в оформлении аренды земельного участка.

Еще один проект представил учредитель компании «Голд-Продукт» Дмитрий Недорезков. Он рассказал о планах строительства в Архангельском районе базы отдыха «Воды Инзера».

Проект предполагает размещение на двух площадках вдоль реки Инзер круглогодичных и сезонных жилых модулей, гостевых домов, летних павильонов и банных комплексов. Локации будет соединять водный маршрут протяженностью 21 километр.

Общий объем инвестиций — 49,9 миллиона рублей. Запуск турбазы позволит создать десять рабочих мест.

В качестве мер поддержки проекту присвоили статус приоритетного. Администрация Архангельского района окажет предпринимателю содействие в оформлении земельных участков.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
