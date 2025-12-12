-16 °С
Экономика
12 Декабря , 14:40

В Башкирии выросли объёмы льготного кредитования аграриев

Объемы средств, выделенных республике из федерального бюджета на реализацию механизма льготного краткосрочного кредитования, выросли в этом году в 1,8 раза, сообщает пресс-служба правительства РБ.

пресс-служба минсельхоза РБ.
Фото: пресс-служба минсельхоза РБ.

Сумма таких средств составила 957,2 млн рублей. Благодаря им аграриям были одобрены 477 краткосрочных кредитов по льготной ставке на общую сумму 22,1 млрд рублей.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов отметил, что льготные кредиты в агропромышленном комплексе особенно важны при проведении сезонных полевых работ.

— Сегодня уже началась подготовка к весенне-полевым работам 2026 года, на эти цели аграриям республики одобрено 88 кредитов на 5 млрд рублей, — подчеркнул он.

Программа льготного краткосрочного кредитования предполагает получение организациями АПК кредита сроком до года уже по сниженной процентной ставке — от 6,95 до 10,25 процента, а субсидии на ее компенсацию от государства напрямую направляются в банки.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
