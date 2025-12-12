В Башкирии выросли объёмы льготного кредитования аграриев

Сумма таких средств составила 957,2 млн рублей. Благодаря им аграриям были одобрены 477 краткосрочных кредитов по льготной ставке на общую сумму 22,1 млрд рублей.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов отметил, что льготные кредиты в агропромышленном комплексе особенно важны при проведении сезонных полевых работ.

— Сегодня уже началась подготовка к весенне-полевым работам 2026 года, на эти цели аграриям республики одобрено 88 кредитов на 5 млрд рублей, — подчеркнул он.

Программа льготного краткосрочного кредитования предполагает получение организациями АПК кредита сроком до года уже по сниженной процентной ставке — от 6,95 до 10,25 процента, а субсидии на ее компенсацию от государства напрямую направляются в банки.