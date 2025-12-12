В Башкирии произвели 143 тысячи тонн сахара

К 11 декабря Чишминский сахарный завод и компания «Раевсахар» переработали более миллиона тонн корнеплодов, из которых произвели 143 тыс. тонн сахара. Это на 12 процентов больше, чем на эту дату прошлого года.

Заморозки облегчили вывозку корнеплодов с полей, и небольшое снижение темпов переработки осталось в прошлом.

Напомним, аграрии республики собрали более 2,1 млн тонн корнеплодов, с рекордной урожайностью — более 490 центнеров с гектара. На сахарные заводы на данный момент вывезено чуть более половины — 1,1 млн тонн.