12 Декабря , 13:57

В Башкирии произвели 143 тысячи тонн сахара

Два завода региона продолжают переработку сахарной свеклы из нового урожая, сообщает пресс-служба минсельхоза республики.

К 11 декабря Чишминский сахарный завод и компания «Раевсахар» переработали более миллиона тонн корнеплодов, из которых произвели 143 тыс. тонн сахара. Это на 12 процентов больше, чем на эту дату прошлого года.

Заморозки облегчили вывозку корнеплодов с полей, и небольшое снижение темпов переработки осталось в прошлом.

Напомним, аграрии республики собрали более 2,1 млн тонн корнеплодов, с рекордной урожайностью — более 490 центнеров с гектара. На сахарные заводы на данный момент вывезено чуть более половины — 1,1 млн тонн.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

