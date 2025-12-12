Под Уфой будут производить профнастил, металлочерепицу и сайдинг

Директор компании «Барвиха» Жанна Гусманова представила проект строительства в Уфимском районе цеха по изготовлению металлоконструкций.

На возведение производственного и складского корпусов, а также закупку технологического оборудования инвестор планирует направить 220 миллионов рублей.

Запуск нового цеха позволит создать 20 рабочих мест. Ассортимент готовой продукции будет включать профнастил, металлочерепицу и сайдинг.

Инвесткомитет республики одобрил представленный проект и присвоил ему статус приоритетного. Подчеркнуто, что администрация Уфимского района окажет содействие в оформлении аренды земельного участка.

Фото предоставлено пресс-службой главы Башкирии.