В Башкирии выросли объёмы ипотечного кредитования

В третьем квартале в стране оживился рынок жилищного строительства, отмечается в специальном докладе Центробанка «Региональная экономика». По оценке экспертов регулятора, повысился спрос на жилье, застройщики активнее запускали новые проекты. Выдача ипотеки на рыночных условиях выросла заметнее, чем по льготным программам, но в целом по-прежнему преобладает «Семейная ипотека».

В Башкирии ипотечнй портфель банков вырос в годовом выражении на четыре процента и на 1 ноября превысил 620 млрд рублей. Если в сентябре сумма выданных в республике ипотечных кредитов составила почти 13 млрд рублей, то в октябре превысила 16 млрд.

В Башкирии застройщики воспользовались восстановлением спроса и начали запускать новые проекты: выросли объемы строящегося жилья и проектного финансирования. Последний портфель застройщиков увеличился за третий квартал на 9,5 процента, до 152 млрд рублей. Темп прироста превысил средний по стране показатель 8 процентов.

Оживление спроса на жилье в республике, как и в целом по России, привело к возобновлению роста средств на счетах эскроу. В третьем квартале в регионе количество открытых эскроу-счетов увеличилось на 45 процентов в годовом выражении. Остатки средств на них выросли до 110 млрд рублей (рост на шесть процентов).

Между тем эксперты по разному оценивают этот тренд. «В ноябре банки дали в ипотеку на 90% больше денег, чем в том же месяце годом ранее, — пишет один из блогеров. — И это при том, что кредитные заемщики по максимуму отбиваются от потенциальных клиентов. Если бы не эта их политика, то рост был бы почти в 3 раза!»

«В ЦБ РФ не могут объяснить этого феномена и намерены разобраться, проанализировать его в следующем году. Ведь высокий ключ должен был остудить рвение к жилищным кредитам, — вторят ему другие. — Но заметим: в Банке России говорят о высоких инфляционных ожиданиях населения. Не означает ли это все, что люди набирают ипотечные долги, предполагая сильную девальвацию рубля, которая облегчит их погашение?»