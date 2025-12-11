-16 °С
В Башкирии изменится порядок перевода сельхозземель в иную категорию

Процедура перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории будет значительно изменена в наступающем году, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Ринат РАЗАПОВ.
Фото: Ринат РАЗАПОВ.

Для принятия такого решения с нового года потребуется издание отдельного закона субъекта страны по инициативе главы региона.

Кроме того, перевод сельскохозяйственных угодий в обязательном порядке будет согласовываться с Минсельхозом России. Также вводится запрет на перевод земельных участков, включенных в перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий.

— Такие земли защищены от изменения их целевого назначения, что должно способствовать сохранению наиболее плодородных и значимых для аграрного сектора земель, — отметила министр земельных и имущественных отношений РБ Наталья Полянская.

Еще через год, с 1 января 2027 года, будет запрещено использовать сельхозземли для добычи полезных ископаемых, за исключением случаев, предусмотренных специальным разрешением. Это направлено на минимизацию ущерба для аграрного сектора и устойчивое развитие сельских территорий.

Между тем в состав сельскохозяйственных угодий не будут включены земельные участки, не отнесенные к землям сельскохозяйственного назначения по данным ЕГРН, земли, непригодные для ведения сельского хозяйства, также территории садоводств и земли общего пользования в их границах и части участков, занятые капитальными строениями (кроме случаев, когда права на них возникли до вступления в силу закона о госрегистрации недвижимости).

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
