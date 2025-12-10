Аграрии Башкирии увеличили продажи зерна за пределы региона

С начала года управлением Россельхознадзора оформлено сертификатов на более чем 593,2 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки, отгруженных в 28 регионов Российской Федерации. Объемы реализации зерна и продуктов его переработки за 11 месяцев текущего года увеличились в 1,6 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В абсолютных цифрах увеличение составило 222 тыс. тонн. С 24 до 28 субъектов России расширилась и география поставок.

Специалисты надзорного ведомства проконтролировали поставки зерна из региона в Краснодарский, Пермский, Ставропольский края, Белгородскую, Ленинградскую, Липецкую, Кировскую, Курскую, Московскую, Оренбургскую, Псковскую, Саратовскую, Ростовскую, Тамбовскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Тверскую, Тамбовскую, Челябинскую, Ярославскую области, Республику Адыгея, Кабардино-Балкарию, Карелию, Крым, Марий Эл, Татарстан, Удмуртию и другие регионы.

Башкирские аграрии реализовали 352 тыс. тонн пшеницы, 173,15 тыс. тонн ячменя, 8,2 тыс. тонн гороха, 7,71 тыс. тонн ржи, 34,8 тыс. тонн семян подсолнечника для переработки, 5,67 тыс. тонн льна, а также 1,47 тыс. тонн крупы.