В Башкирии четыре фермера получили 45 миллионов рублей помощи

Обладателями господдержки в объеме 45,3 млн рублей признаны четыре фермера республики.

Вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов отметил, что в 2025 году на поддержку этого направления предусмотрено почти 420 млн рублей из федерального и регионального бюджетов.

Первый этап прошел в августе. Заседания конкурсной комиссии транслировались в прямом эфире в официальном сообществе Минсельхоза РБ ВКонтакте.

Традиционно в конкурсе на гранты «Семейная ферма» участвуют предприниматели, уже нацеленные на развитие своих хозяйств, осваивающие новые технологии, новые направления. Господдержка становится для них отличной возможностью осуществить задуманное в короткие сроки. Грант на развитие семейной фермы предоставляется крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям в размере, не превышающем 30 млн рублей, но не более 60 процентов итоговой стоимости проекта претендента.