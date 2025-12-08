В Башкирии определили ключевые задачи по развитию креативной экономики

Радий Хабиров напомнил, что Башкирия вошла в тройку лучших креативных регионов страны и получила Российскую национальную премию в этой сфере.

«Аналогичную награду мы учредили и в республике. Поступило более 400 заявок по 10 номинациям. Активность участников конкурса подтверждает, что движемся в правильном направлении. Сегодня вечером торжественно наградим лучших. В первую очередь мы решили организационные вопросы, создали необходимую правовую основу. Работаем над мерами господдержки, учредили соответствующие гранты. Планируем создать креативные кластеры, готовим кадры», – отметил глава РБ.

Радий Хабиров подчеркнул, что сейчас в республике проводится «мозговой штурм», определяется, какие направления надо сделать основными, как усилить по ним работу, чтобы республика стала еще более узнаваемой.

Президент АНО «Креативная экономика» Марина Монгуш считает, что главная миссия организации – раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал людей, городов, регионов для будущего России как страны-визионера. Всего в этой отрасли заняты 4,6 млн жителей России.

В беседе с журналистами Радий Хабиров сказал: «Мы всегда исходили из того, что те, кто создают интеллектуальные творческие продукты, являются властителями душ, сердец наших жителей. Именно они формируют ценностные ориентиры, правильное поведение и вообще базовые установки. Поэтому очень важно, чтобы их деятельность была ценностно ориентированной. Креативный продукт можно коммерциализировать, но необходимо, чтобы он отвечал интересам нашего общества. И делать это, самое главное, надо не запретами и ограничениями, а в диалоге с креативным сообществом».

Фото: пресс-служба главы РБ.