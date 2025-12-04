В Башкирии в модернизацию молочного завода вложат пять миллиардов рублей

Как отмечает заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, сегодня молочная отрасль является драйвером развития агропромышленного комплекса Башкирии. Вероятнее всего, такой она останется на долгие годы. Поэтому в регионе поставлена цель — к 2030 году на территории республики должны работать 50 индустриальных молочных ферм, которые будут производить не менее 1 млн тонн товарного молока. В настоящее время здесь работают 20 таких ферм, в нынешнем году еще три будут введены в эксплуатацию.

При этом Ильшат Фазрахманов подчеркнул, что мало просто лишь производить молоко. Необходимо получить из него полноценный продукт питания. Об этом шла речь во время рабочего визита на «Уфимский молочный завод», где с приходом нового инвестора начали модернизацию производства с объемом вложений более 5 млрд рублей.

– Существующих сегодня в регионе молокоперерабатывающих мощностей будет недостаточно для таких объемов, — отметил глава регионального аграрного ведомства. – Поэтому ждем новых инвестиций и в это направление. Сегодня мы находимся на площадке «Уфимского молочного завода», куда пришел новый инвестор и ожидается существенная модернизация производства с доведением мощности переработки до 500 тонн молока в сутки.

Управляющий акционер ООО «Комос Групп» Андрей Шутов отметил, что с декабря компания приступила к управлению «Уфимским молочным заводом». По его словам, модернизация рассчитана на пять лет и предполагает, в том числе, переоснащение производственных мощностей, перенастройку бизнес-процессов с целью расширения ассортимента продукции и увеличения переработки сырого молока.

Фото: сайт правительства РБ.