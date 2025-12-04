-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Экономика
4 Декабря , 10:43

Резиденты ТОР в Башкирии высоко оценили её инфраструктуру

Предприниматели республики оценили инфраструктуру территорий опережающего развития (ТОР) «Белорецк» и «Белебей» на 4,81 балла из пяти возможных, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Пресс-служба правительства РБ.
Фото: Пресс-служба правительства РБ.

В онлайн-опросе бизнеса, организованном Минэкономразвития республики, приняли участие более 80 процентов резидентов ТОР. Они оценили объекты инвестиционной инфраструктуры в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики республики Михаил Изотов отметил, что за девять месяцев текущего года резиденты вложили в проекты почти четыре миллиарда рублей, создав более 750 рабочих мест.

— Всего за время работы преференциального режима резиденты ТОР проинвестировали в экономику региона свыше 16,6 млрд рублей, создали порядка восьми тысяч рабочих мест, — сказал он. — Почти четверть созданных резидентами ТОР новых рабочих мест приходится на резидентов ТОР «Белорецк» и «Белебей».

В марте текущего года резиденты ТОР «Кумертау» оценили аналогичные параметры на 4,9 балла, а в июне ТОР «Благовещенск» — на 4,91 балла.

Напомним, что в Башкортостане функционируют 5 ТОР: «Белебей», «Кумертау», «Благовещенск», «Белорецк», «Нефтекамск». Опрос резидентов ТОР «Нефтекамск» планируется провести до конца текущего года.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru