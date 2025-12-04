Резиденты ТОР в Башкирии высоко оценили её инфраструктуру

В онлайн-опросе бизнеса, организованном Минэкономразвития республики, приняли участие более 80 процентов резидентов ТОР. Они оценили объекты инвестиционной инфраструктуры в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики республики Михаил Изотов отметил, что за девять месяцев текущего года резиденты вложили в проекты почти четыре миллиарда рублей, создав более 750 рабочих мест.

— Всего за время работы преференциального режима резиденты ТОР проинвестировали в экономику региона свыше 16,6 млрд рублей, создали порядка восьми тысяч рабочих мест, — сказал он. — Почти четверть созданных резидентами ТОР новых рабочих мест приходится на резидентов ТОР «Белорецк» и «Белебей».

В марте текущего года резиденты ТОР «Кумертау» оценили аналогичные параметры на 4,9 балла, а в июне ТОР «Благовещенск» — на 4,91 балла.

Напомним, что в Башкортостане функционируют 5 ТОР: «Белебей», «Кумертау», «Благовещенск», «Белорецк», «Нефтекамск». Опрос резидентов ТОР «Нефтекамск» планируется провести до конца текущего года.