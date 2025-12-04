-16 °С
4 Декабря , 10:06

Аграрии Башкирии приобрели техники на миллиард рублей в месяц

Предприятия сельского хозяйств Башкирии с начала года приобрели 1890 единиц техники на 10,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства республики.

Ринат РАЗАПОВ.
Фото: Ринат РАЗАПОВ.

Такие темпы помогает поддерживать программа обновления технического парка агропромышленного комплекса, подчеркнули в минсельхозе регина.

В Чекмагушевском районе прошел семинар-совещание по подготовке сельскохозяйственной техники к полевым работам 2026 года.

— Несмотря на все сложности в экономике, аграрии республики продолжают удерживать темпы приобретения техники из расчета на один миллиард рублей в месяц, — сказал вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов. — Важно помнить, что современная техника стоит очень дорого. Поэтому и отношение к ней должно быть соответствующим, бережным. К сожалению, часто бывает наоборот.

Глава аграрного ведомства также отметил, что тема создания системы машинно-тракторных комплексов обсуждается на федеральном уровне.

— Практика создания машинно-технологических станций у нас уже есть, — сказал он. — Были времена, когда 60 процентов уборочных площадей приходилось на МТС. Мы, скорее всего, будем создавать такие комплексы, но немного в ином формате. Это будут не только услуги с техникой и по ее обслуживанию, но и скорее всего, весь комплекс агротехнологических услуг, начиная от консультаций агрономов до централизованных поставок семян любых видов, удобрений.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
