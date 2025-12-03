-16 °С
В Уфе стартовала Международная неделя бизнеса

В уфимском Конгресс-холле начал работу форум предпринимателей, на котором обсуждаются ключевые вопросы перспективного развития Башкортостана и России в областях экономики, экспорта, инноваций и инвестиций.

Международная неделя бизнеса проводится в восемнадцатый раз. В этом году ожидается участие руководителей федеральных и региональных органов исполнительной власти, представителей деловых кругов, официальные и бизнес-делегации из России и зарубежья (Таджикистан, Беларусь, Узбекистан, ОАЭ, КНР, Турция, Казахстан и других стран).

— Те контракты, которые были подписаны на первых форумах, сегодня успешно воплощены в виде работающих заводов, предприятий, компаний, — сказал на открытии Международной недели бизнеса глава минэкономразвития РБ Рустам Муратов. — Как, к примеру, завод «Лассерсберегер», договор об открытии которого также был подписан на одном из первых форумов.

Программа мероприятия нынешнего года, открылась рядом секций и мастер-классов на тему эффективной и конкурентной политики в производительности труда, в социальном и молодежном предпринимательстве. Обсудили участники форума и работу маркетплейсов, тема которых в последние дни стала особенно острой после начала давления на них ряда банков.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
